Aydın’ın ortasından geçen demiryolu hattında ateş ile yapılan temizlik çalışması vatandaşları hem rahatsız hem de tedirgin etti.

Sabah saatlerinde temizlik çalışması başlatan Devlet Demiryolları ekipleri çöpleri toplamak yerine yakarak imha etmeyi tercih etti. Hattan yükselen dumanlar ilk etapta yangın zanneden pek çok kişi kötü koku ve dumandan şikayetçi olarak TCDD’nin şehir merkezindeki temizlik yöntemini eleştirdi. Şehir dışında bu yöntemin normal olabileceğini ancak şehrin göbeğinde bu şekilde bir temizlik çalışmasını anormal bulduklarını belirten vatandaşlar, ilgililerden duyarlılık beklediklerini ifade ettiler.