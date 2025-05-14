Bayburt’un Demirözü ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kuşburnu Çiçeği Festivali için çalışmalar başladı.

Demirözü Belediye Meclis Salonu’nda bir toplantı yapılarak, festival organizasyonuna yönelik fikir alışverişinde bulunuldu, atılacak adımlar istişare edildi. Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Belediye Başkanı Arslan Gürer ve ilgili kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda, yapılması planlan program, etkinlikler değerlendirildi.

Demirözü’nün kültürel zenginliklerini öne çıkaracak etkinliğin en verimli şekilde hayata geçirilmesi adına gerçekleştirilen toplantıda, festivalin yapılacağı tarih de ele alındı.