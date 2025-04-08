Kumluca’da 2022 Aralık ayında meydana gelen sel felaketinde yıkılan Demirciler Köprüsü, Devlet Su İşleri tarafından yeniden inşa edilerek törenle hizmete açıldı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 2022 yılı Aralık ayında yaşanan sel afetinde zarar gören ve tamamen yıkılan Demirciler Köprüsü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yeniden yapılarak trafiğe açıldı. Yeniden inşa edilen köprünün açılışı için tören düzenlendi.

Törenin ardından protokol üyeleri, DSİ tarafından Gavur Deresi üzerinde yürütülen ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Açılış törenine Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, DSİ Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.