R&B, blues, pop ve cazı şiire dair bir duyarlıkla harmanlayan dünyaca ünlü sanatçı Melody Gardot, doğumuna iki hafta kala 8. Akra Caz Festivali kapsamında Antalyalı müzikseverlerle buluştu.

Yakında anne olmaya hazırlanan Melody Gardot seyircilere "Ev sahipliğiniz, cömertliğiniz ve sevginiz için çok teşekkürler. Biraz daha alkışlarsanız bebeğime rağmen buradan hiç gitmeyeceğim" diye seslendi. Konserin sonunda Gardot, seyircilere özel bir armağan olarak, solo gitar performansı ve büyüleyici vokali ile "Baby I’m A Fool For You" parçasını seslendirdi.

Festival 31 Mayıs’a kadar devam edecek

Festivalde; Afrika’nın ruhunu müziğine yansıtan, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara 24 Mayıs; dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine 28 Mayıs tarihinde sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 30-31 Mayıs tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın "Piyano Başında 50 Yıl" temalı iki özel konseriyle son bulacak. Fazıl Say’a caz aranjmanlarında, davulun önemli isimlerinden Ferit Odman eşlik edecek.