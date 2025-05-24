Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 93 yaşındaki Mustafa Ayabakan ve 80 yaşındaki eşi Saadet Ayabakan, 63. evlilik yıldönümlerini kutladı. Çift, uzun evliliklerin hoşgörü, sabır ve karşılıklı anlayıştan geçtiğini dile getirdi.

Gazipaşa’da yaşayan Mustafa ve Saadet Ayabakan çifti, 63. evlilik yıl dönümlerini çocukları ve dostlarıyla birlikte kutladı. 93 yaşındaki emekli banka müdürü Mustafa Ayabakan ile 80 yaşındaki emekli eşi Saadet Ayabakan, Cebeli Restoran’da düzenlenen organizasyonda hayat yolculuklarının bu özel anını sevdikleriyle paylaştı. Gece boyunca dostluk ve aile bağlarının sıcaklığı hissedilirken, yıllara meydan okuyan çift, mutluluklarının sırrını da açıkladı. Saadet Ayabakan, "Bu kadar yılı birlikte yürümek hoşgörü ve sabır ister" derken, Mustafa Ayabakan ise "Karşılıkı anlayış, 63 yıllık evliliğimizin sırrı. Herkese sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.