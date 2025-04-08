Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) organize ettiği ‘10. EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ başladı. 65 ülkeden katılımın gerçekleştiği zirvede, 2 binden fazla uluslararası eğitim lideri, akademisyen ve sektör temsilcisi bir araya buluyor.

Dünyanın dört bir yanından prestijli üniversiteleri, akademisyenleri, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerini ve uluslararası öğrenci temin acentelerini bir araya getiren ‘10. EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ başladı. Bu yıl 8-10 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan zirve, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenleniyor.

Açılış törenine; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Valisi Davut Gül, Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abdul Kadir, Kuzey Amerika Uluslararası Eğitimciler Birliği - NAFSA Ceosu Dr. Fanta Aw, British Councıl Küresel Başkanı Martın Hope, Hizmet İhracatçıları Birliği ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç katıldı.

65 ülkede. 310 yükseköğretim kurumu temsil edilecek

Zirvede, 65 ülkeden 310 yükseköğretim kurumu temsil edilecek. 152 alanında uzman konuşmacı, akademik dünyaya ışık tutacak. 61 eş zamanlı panel, seminer ve konferans düzenlenecek. 2 binden fazla uluslararası eğitim lideri, akademisyen ve sektör temsilcisi bir araya gelecek.

Prof. Dr. Özvar: "360 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 10 ülke arasında yer almakta"

Açılışta konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Günümüzde yükseköğretim, hızla değişen teknolojiler, toplumsal beklentiler ve ekonomik şartlar doğrultusunda dönüşüm geçirmektedir. Üniversiteler sadece akademik bilgi üretmekle kalmayıp toplumsal etki oluşturmak, dijital gelişmelere ayak uydurmak ve uluslararası iş birliklerini artırmak gibi yeni roller üstlenmektedir. Bu nedenle kurumlarımız, çağın taleplerine uyum sağlamak için esnek, yenilikçi ve topluma duyarlı olmalıdır" dedi.

"Yükseköğretim Kurulu’nun 2024-2028 Stratejik Planı’nın temel hedeflerinden biri uluslararasılaşmadır" diyen Prof. Dr. Özvar, "Bu hedef doğrultusunda, Türk yükseköğretiminin bölgesel ve küresel akademik hareketlilikte bir merkez haline gelmesi hedeflenmektedir. Hâlihazırda Türkiye, yaklaşık 360 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu sayının 2030 yılına kadar 1 milyona çıkarılması hedeflenmektedir. Türkiye, yurtdışında kampüsler açmakta, ortak üniversiteler kurmakta ve kapsamlı iş birliği protokolleri imzalamaktadır. Bakü’de kurulan Türkiye-Azerbaycan üniversitesi, bu vizyonun somut örneğidir. Bu başarılı modeli sürdüren Türkiye, yakın zamanda Özbekistan’da Türk Devletleri Uluslararası Üniversitesinin kurulmasına yönelik anlaşmalar imzalamıştır" açıklaması yaptı.

Vali Gül: "1 milyon uluslararası öğrenciye ulaşma hedefimiz var"

Vali Davut Gül, "Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Çok kültürlü, olağanüstü bir geçmişi olan bu şehir hem üniversiteleriyle hem de öğretim görevlileriyle dünyanın dört bir köşesinden gelen öğrencilerimizin sahip olduğu deneyimleri, tecrübeleri, bilgiyi, birikimi aktarıyor, aktarmaya da devam edecek. Ülkemizin bir hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1 milyon uluslararası öğrenciye ulaşma hedefi. Küreselleşen bir dünya var. Artık sınırların ortadan kalktığı, bilginin, teknolojinin, eğitimin dünyanın her tarafına çok rahatça ciddi ulaşabildiği bir dünyada bilgiyi sınırlara hapsedemeyiz. Ülke olarak bu bilgiyi paylaşırken hem ülkemiz kazanır hem aynı şekilde ülkemizi eğitim almaya gelen öğrencilerimiz kendi ülkelerine önemli kazanımlar elde ediyorlar. İnsanlar bilmediğinin düşmanıdır, tanımadığının düşmanıdır. Kültürlerin birbirini tanıması, öğrencilerin birbirini tanımasıdır. Ülkemize bu hedefi koyarken bu öğrencilerin gelmesinde altyapının çok önemli bir faydası var. Üniversite ve öğretim görevlilerimizin sayısının artması bu hedefe emin adımlarla gitmemizi sağlıyor. Bu zirvenin de hayırlara vesilesini vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aydın: "Yükseköğretimde kayıtlı öğrenci sayısı 250 milyonu aştı"

EURAS&EURIE Kurucu ve Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ise "Dünya akademik camiasını bir araya getirdiğimiz Avrasya Yükseköğretim Zirvemizin her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası yükseköğretimde iş birliklerine vesile olacağına inancımla şimdiden tüm paydaşlarımıza başarı diliyorum. UNESCO verilerine göre dünya genelinde yükseköğretimde kayıtlı öğrenci sayısı 250 milyonu aşmış durumda. Bu rakamın 2030’a kadar 380 milyona, 2040 yılında ise 600 milyona ulaşması beklenmektedir. Böylesine dinamik bir ortamda üniversiteler artık yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda küresel krizlere çözüm geliştiren ve insanlığa katkı sunan merkezler olmaktadır. Bu süreçte uluslararasılaşma; üniversitelerimizde kaliteyi, iş birliğini, küresel ölçekte de rekabetçi hale getirmenin en büyük adımlarından olmaktadır. Akademik iş birlikleri, kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımı sürdürülebilir kalkınmanın ve bilimsel ilerlemenin temel taşlarıdır" açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Aydın: "2030 yılına kadar 170 milyon yeni meslek ortaya çıkacak"

Prof. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Ekonomik Forumunun 2025 raporuna göre 2030 yılına kadar 170 milyon yeni mesleğin ortaya çıkacağını, 92 milyon mesleğin ortadan kalkacağını ve buna bağlı olarak 78 milyonluk bir iş artışı gerçekleşeceğini öngörmekte. Ayrıca gelecekte iş dünyası için en önemli becerilerin arasında; yapay zekâ, veri uzmanlığı eleştirel düşünme, etkili iletişim, duygusal zekâ, işbirliği, yetenek yönetimi, teknolojik okul yazarlık yer almaktadır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma, rekabetten ziyade uzun vadeli iş birliğini temsil eder. Küresel Dünyada yaşadıkları coğrafyanın dışına çıkamayan hiçbir kurumun tek başına fark oluşturması ve stratejik hedeflere ulaşması da mümkün değildir. Bu bağlamda uluslararası eğitim, öğrencilere ve akademisyenlere küresel vatandaşlık kimliği kazandırması açısından oldukça önem arz etmektedir. Üniversiteler arasındaki uluslararası çalışmaların beraberinde getirdiği eğitim diplomasisi günümüzde ülkeler arasında uzun vadeli barış ve iş birliğini sağlamak için önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır" dedi.

"Avrasya Yükseköğretim Zirvesi olarak 10 yıldır yükseköğretimde iş birliklerine teşvik eden, akademik ortaklıkları güçlendiren, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttıran bir platform oluşturmanın gururunu yaşıyoruz" diyen Prof. Dr. Aydın, "Gelecek yıllarda üniversitelerimizin küresel alanda daha etkin ve daha geniş bir rol üstlenmeleri için Avrasya Yükseköğretim Zirvesi ve Avrasya Üniversiteleri Birliği olarak çalışmalarımıza kararlı ve aralıksız devam edeceğiz" şeklinde sözlerini sonlandırdı.