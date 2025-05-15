Manisa’nın Demirci ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin düzenlediği Engelliler Haftası programı duygu dolu anlar yaşattı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından program düzenlendi. Demirci Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans salonunda düzenlenen programa Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, ilçe protokolü, okul müdürleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

"Sevgi Varsa Engel Yoktur" mottosu ile hazırlanan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler tarafından gösteriler sahnelendi. Şiirler ile başlayan program, Demirci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen zeybek gösterisi, "Mavi Boncuk", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" ve "Sev Kardeşim" şarkıları katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Programda okul öğretmenleri Dürdane Çataler ve Mürüvvet Hepyürekliler koordinasyonunda çiçek figürleri ile hazırlanan "Hepimiz Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleriyiz" mesajı veren bu dekor öğrencilerin gösterisi ile duygu dolu anlara sahne oldu.

Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara gösterileri hazırlayan öğretmen ve öğrencilere program sonunda teşekkür ettiler.