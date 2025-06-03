Yunusemre Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi için ilçedeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de hazırlıklarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerine ağırlık verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, camilerin içi ve bahçeleri temizlendi. Akmescit Camii’nde temizlik çalışması yapan cami temizlik ekibini ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın talimatı ile Yunusemre ilçemizde bulunan camilerimizi bayrama hazırlıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha temiz ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmeleri için Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı cami temizlik ekibimiz, ilçedeki birçok camide detaylı temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Yunusemre olarak Kurban Bayramı’na hazırız. Cemaatin yoğun olarak bir araya geleceği bayram namazı öncesinde yapılan temizlikler kapsamında cami halıları süpürülüp yıkanırken, abdesthane, şadırvan, cami avlusu ve diğer ortak kullanım alanları da dezenfekte edildi. Kurban Bayramı öncesi, hemşehrilerimizin ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ekiplerimiz, camilerde titizlikle temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı temizlik ekibimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Belediye olarak vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimizle sahadayız" dedi.