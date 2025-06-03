Özel Manisa Yunusemre Anaokulu öğrencilerinin, 2024-2025 öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla yapıldı.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Özel Manisa Yunusemre Anaokulu öğrencileri mezuniyet heyecanlarını 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının bitişiyle yaşadı. Mezuniyet töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve öğrencilerin aileleriyle birlikte İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, anaokulu öğrencileri hazırladıkları dans gösterilerini sergiledi. Miniklerin sergilediği gösteriler, izleyen aileler tarafından büyük beğeni topladı.

Yunusemre Belediye Başkanvekili Haydar İzci, törende yaşadığı heyecanı ve mutluluğu belirterek, "Tüm öğretmenleri ve eğitmenleri tebrik ediyorum. Hem mutluluk hem de haklı bir gurur yaşıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak, öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ilk mezuniyetlerini görmek bizim için mutluluk ve gurur kaynağıdır." dedi.

Mezuniyet töreninin sonunda minik öğrenciler ilk diplomalarını alarak kep atarak aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.