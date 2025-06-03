Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin güvesi zararlısına karşı üreticileri ilaçlama konusunda uyarıda bulundu.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede Salihli’de sahaya inen ekipler, zeytin bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan ile Bozdağ mahallelerinde zeytin güvesinin tespit edildiğini ifade eden ekipler, zeytin üreticilerine ilaçlama çağrısında bulundu.

Ekipler, üreticilerin zeytin güvesinin meyve nesline karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapmaları gerektiğini duyurdu.