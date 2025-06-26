Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun geleneksel mezuniyet yürüyüşü ve törenleri coşku içinde gerçekleştirildi.

Fakülte kampüs alanında yürüyüş öncesinde öğrenciler ve ailelerine ilçenin yöresel yemeği olan keşkek ikram edildi.

Eğitim Fakültesi önünden başlayan mezuniyet yürüyüşü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtında sona erdi.

Mezuniyet yürüyüşüne bu yıl mezun olacak 580 öğrencinin yanı sıra Belediye Başkanı Erkan Kara, eşi Nermin Kara, Rektör Prof. Rana Kibar, İlçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yürüyüştü vatandaşlar ve esnaf da alkışlar ve karanfillerle mezuniyet coşkusuna ortak oldular.

Öğrenciler yürüyüşte yaklaşık 200 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açtı.

Yürüyüşün ardından Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadında mezuniyet törenlerine geçildi.

Mezuniyet törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Gördes Kaymakamı-Demirci Kaymakam Vekili Sercan Sakarya, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, eşi Nermin Kara, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Rana Kibar, akademisyenler, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Devletimiz, hükümetimiz özellikle son zamanlarda Anadolu’nun dört bir yanında başta üniversitelerin fiziki altyapısı nitelikle akademik kadrolar ve her tarafa erişen bir eğitim ağını oluşturmuş durumdadır. Demirci, 60 yıldan fazla kadim bir geleneği olan Eğitim Fakültesi ve okullarıyla Anadolu’nun dört bir yanına nitelikli öğretmenler ve iş gücünü kazandırmıştır. Demirci’mizde Belediye Başkanımız gerçekten çok çalışkan. Hem Valilik’te hem Ankara’da Bakanlıklarda eğitim kamu hizmetlerini nasıl iyileştirebilir diyerek koşturma içerisinde. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Törende Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Daşman günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilediler.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da, Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara, "Demirci Eğitim Fakültemizden ve Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim kenti Demirci’mize güzellik ve değer katan her bir öğrencimiz bize emanettir. Belediyemiz olarak eğitim kurumlarımıza olan desteğimiz artarak devam edecektir. Eğitim Fakültemizden mezun olan öğretmen adaylarımıza ve Meslek Yüksekokulundan mezun olan kardeşlerimize bundan sonraki yaşamlarında üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Gördes Kaymakamı-Demirci Kaymakam Vekili Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve akademisyenler tarafından takdim edildi.

Törenin sonunda öğrenciler şarkılar ve marşlar eşliğinde keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.