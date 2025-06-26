Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kütahya’ya geldi.

Büyükelçi Manasijevski, Kütahya ve Bilecik Fahri Konsolosu Harun Karacan ile birlikte ilk olarak Vali Musa Işın’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, Büyükelçi Manasijevski’yi Kütahya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Vali Işın ayrıca, Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerine katkılarından dolayı Fahri Konsolos Karacan’a da teşekkür etti.

Büyükelçi Manasijevski ise Kütahya’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Ziyaret kapsamında Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi de makamında ziyaret eden heyet, yerel yönetimler düzeyinde kültür, sanat ve turizm alanlarında yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdi. Görüşmede, 2022 yılında kardeş şehir protokolü imzalanan Kuzey Makedonya’nın Gostivar kenti ile Kütahya arasındaki kültürel etkileşim ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler ön plana çıktı.

Belediye Başkanı Kahveci, Kütahya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerine değinerek şehrin iş ve kültür projeleri açısından taşıdığı potansiyeli aktardı. Büyükelçi Manasijevski ise Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki köklü bağların yerel düzeyde daha da güçlenmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Kahveci, Büyükelçi Manasijevski’ye Kütahya’ya özgü hediyeler takdim ederek teşekkür etti. Görüşmeler, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.