Manisa’nın Demirci ilçesinde hastanede tedavi gören hastalara yönelik müzikli moral etkinliği düzenlendi.

Demirci Devlet Hastanesi Baştabipliği organizasyonu ile palyatif servisinde tedavi gören hastalara yönelik müzik öğretmenleri ve müziğe gönül veren hastane personelleri tarafından moral gecesi yapıldı.

Devlet Hastanesi salonunda yapılan etkinlikte hastalar ve hasta yakınları birbirinden güzel şarkı ve türkülerle unutulmaz bir gün yaşadı.

Hastalar ve hasta yakınları da moral etkinliğinde seslendirilen türkü ve şarkılara da eşlik ederek eğlendi. Yapılan müzikli moral etkinliğinden dolayı hasta yakınları Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür etti.

Devlet hastanesinde yetişkin hastaların yanı sıra çocuk hastalara yönelik hastane içerisinde çocuk oyun parkı da hizmet veriyor.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Onat, "Hastanemiz palyatif bakım servisinde uzun süreli tedavi gören hasta ve hasta yakınlarımıza bir moral etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız hastalarımızın moral olarak daha iyi olmaları sağlanırken, uzun süreli tedavilerinde iyileşmelerine katkı sağlıyor. Bu tür faaliyetlerimizin çocuk servislerimizde tedavi gören çocuklar için oyun parkı alanı ve çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerde yapıyoruz." dedi.