DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tarihi sürecin çok önemli bir aşamasında İmralı’ya gitme konusunda olumsuz oy kullandığını belirterek, "Yüz yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk" dedi.

DEM Parti, ’Terörsüz Türkiye’ kapsamında "Erzurum Halk Buluşması" düzenledi. DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti Üyesi ve DEM Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş programda yaptıkları konuşmada; Erzurum Kongresi, Cumhuriyet’in kuruluşu ve Milli Mücadele, ’Terörsüz Türkiye’ kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ’İmralı ziyareti’ ve CHP’nin süreçle ilgili tavrı noktasında açıklamalar yaptı. Palandöken ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen program öncesi ve sonrası en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı. Programın açılış öncesi İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş’u alkışlattı

"Her şeye rağmen inşallah barışı inşa edeceğiz" diyen DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Meclis Komisyonu tarihi bir karar aldı. Meclis komisyonunda bu kararı alan, bu karara olumlu oy kullanan bütün komisyon üyelerini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Onlara büyük bir alkış istiyorum. Komisyon sadece bir görevi yerine getirmedi. Aynı zamanda Türkiye barışına hizmet eden bir duruş ve bir tutum içerisinde oldu. Yine bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a da bu süreçteki emeklerinden dolayı da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz haklıya hakkını veren, kim haklı olursa olsun karşıtlığımız dahi olsa onu tebrik eden, teşekkür eden, alkışlatan onurlu bir gelenekten geliyoruz" şeklinde konuştu.

"CHP’nin tavrını bir yere not aldık"

Komisyonda kimi partilerin tarihi süreçte çok önemli bir aşamasında İmralı’ya gitme konusunda olumsuz oy kullandığını hatırlatan DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Yani bu tarihi anın eşiğinde bu büyük bir eksiklikti. Üzülerek bunu diyeceğim. Çünkü bizim ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için sorumluluk almayacaksa, ne zaman alacaksın? Kim inanır? Böylesine yüz yüz yıllık bir yaranın sarılacağı bu dönemdeki sorumluluk almama durumunu bunu bir yere not ettik. Ama hala beklentilerimiz de devam ediyor. Çünkü barış seksen altı milyon içindir. Yüz yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içerisinde bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Hala da bekliyoruz. Hala gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine geçmişin reflekslerini tercih etmenin kimseye bir yararı yok. Faydası yok Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti barışın yanında durmalı. Barışın yanında olmalı."

Milli mücadele, Cumhuriyet ve Erzurum Kongresi vurgusu

Mustafa Kemal Atatürk 1919’da Erzurum’da bir kongre toplandığını hatırlatan Bakırhan, "Bugün Erzurum’da onun izleri var. Milli mücadele Erzurum’da başladı. Cumhuriyeti kuran akıl niye başka birine gitmedi de Erzurum’a önce geldi. Çünkü çok iyi biliyordu. Türk ve Kürtlerin ittifakı başarıya ulaşır. Mustafa Kemal’in Erzurum’a gelmesinin anlamı tam da budur. Türk-Kürt kardeşliğinin Erzurum tarihi ve çıtasıdır. Erzurum Kongresi’nin sonuç bildirgesinde ne diyor? Bunu kurucu parti olduğunu söyleyen o partideki arkadaşlarımıza da anlatıyorum. Erzurum Kongresi’nin sonuç bildirgesinde diyor ki ‘Saadet ve felakette tam ortaklığı kabul eder. Ve gelecek hakkında aynı amacı olur.’ Bu sadece siyasi bir beyanat değil. Bu bir söz, bir ant aynı zamanda bir vaatdir. Saadette ve felakette bir arada olacağız. Geleceği birlikte kuracağız demektir. Bugün bu kardeşliğin tam da Erzurum Kongresi’nde belirten bu kardeşliği yüreğimizde taşıyacağımız bir süreç içerisindedir. Bu cumhuriyeti birlikte kurduk. Bunu en iyi Erzurum bilir. Bu cumhuriyetin kuruluş kuruluşuna Erzurum Kongresi’ni çok önemli çok kıymetli bir yeri var. Erzurum’un her karışı her taşı tarihle doludur. Erzurum bir tarih kitabıdır derken bunu söyledim. Yüz yıl önce Kürtler ve Türkler bu ülkede birlikte mücadele ettikleri için, ittifak kurdukları için birlikte başardıkları için bugün bu cumhuriyeti hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetin kuruluş her birimizin alın teri var. Her birimizin atasının dedesinin kanı var. Mücadelesi var" dedi.

İmralı Heyeti Üyesi ve DEM Milletvekili Pervin Buldan, 2013 ve 2015 yıllarında başlayan barış süreçlerinin 2025 yılında yeniden başlamasının umut verici olduğunu vurgulayarak, "Sürecin kesintiye uğraması Türkiye’ye çok şeyler kaybettirdi" dedi. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.