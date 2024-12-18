Erzincan Valiliği koordinasyonunda yürütülecek olan “Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi” ile ilgili olarak il merkez ve ilçelerden kamu kurumların görevlileri, proje kapsamında spor kulübü açılacak mahallelerin muhtarları ve STK temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belirlenen mahallelerde kurulacak spor kulüpleri vasıtasıyla o mahalledeki çocuklara ve gençlere ulaşarak açılacak spor kursları vasıtasıyla sporu tabana yaymak ve bu kişilere yönelik belirlenen alanlarda eğitimler vererek milli ve manevi değerlerini bilen ve bu değerlere saygılı kişiler yetiştirmek üzere kamu kurumları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle yürütülecek projede gelinen son durum ile ilgili Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında düzenlenen toplantıda proje kapsamında yapılan çalışmalar ve projede gelinen son durum ele alındı.