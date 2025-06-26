Muğla’nın Datça ilçesinde Sürdürülebilir Turizm İçin Stratejik Adımlar toplantısında ülke ve Datça turizmi konuşuldu.

Turizm Politikaları Uzmanı Bahattin Yücel Datça’da düzenlenen toplantıda ülke ve bölge turizmi ile ilgili fikir, tespit ve deneyimlerini paylaştı. Datça’nın ve bölgenin sorunları hem de turizm politikaları üzerine konuşan Yücel, toplantıda soruları da yanıtladı.

Turizm sektörü temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda doğa ile uyumlu, kültürel mirası koruyan ve yerel ekonomiyi güçlendiren bir turizm modeli üzerinde duruldu. Datça’da turizmin en önemli sorunları olan deniz ulaşımının az oluşu, Datça gümrüğünün kapalı oluşu, kitle turizmi yerine Datça’nın doğal yapısı ve ürünlerinin ön plana çıkarılması, tarım ve turizm bütünlüğü, yerel yönetimin karşılaştığı zorluklar, yetki ve sorumluluklar konusunda yerel ve merkezi yönetimler arasındaki karmaşa gibi pek çok önemli konu ele alındı.

Düzenlenen toplantı ile Datça’nın özgün yapısının korunarak geleceğe taşınması ve problemlerin çözüm yollarının katılımcı bir anlayışla bulunması adına önemli bir adım atılmış oldu.