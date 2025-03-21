Muğla’nın Datça ilçesinde orman haftası kapsamında bin adet fidan dağıtıldı.

21 Mart Orman Haftası dolayısıyla Datça’da bin adet Badem, Keçiboynuzu, Defne ve Biberiye fidanı dağıtıldı. Bugün ilk dağıtım Datça Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Datça Kaymakamı Murat Atıcı ve Datça İlçe Orman Şefi Aytuğ Yeğnidemir tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Daha sonra ise Berkin Elvan Parkı’nda vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi.