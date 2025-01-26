Türkiye’nin birçok bölgesi soğuk ve zorlu kış şartlarını yaşarken, Akdeniz ile Ege’nin birleştiği Muğla’nın Datça ilçesinde erkenci Badem ağaçları çiçek açarak Şubat ayı ortalarında ilk çağla meyvesini vermeye başlayacak.

Datça Palamutbükü Mahallesinde Ocak ayının ortalarında başlayan erkenci badem ağaçlarındaki çiçek açma mevsimi Şubat ayı ortalarında ilk meyvelerini vermeye başlayacak. Türkiye’de en erken Çağla ürünün hasat edildiği Datça’da dolu ve don olayı yaşanmaması durumunda bu yıl çağla badem veriminin yüksek olacağı açıklandı.

Datça’da üretici badem üreticisi Mehmet Özer, çiçek açan erkenci bademin şu anki mevsim şartları devam ettiği sürece rekoltede sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, “Burasının ikliminden dolayı 10-12 dereceye düşmediği için badem çiçekleri erkenci de var, normal açan da var. Onun için don ve dolu olmadığı müddetçe herhangi bir zararı olmaz. Yağmur güzel yağdı. Bu sene badem güzel olur” dedi.