Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Erzurum ve çevresindeki illerin tarım, hayvancılık, kültür ve rekreasyon alanlarında önemli gelişimlere öncülük etmeye devam ediyor.

Bölgenin kalkınmasına yönelik projeleriyle dikkat çeken DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, düzenlediği basın toplantısında şimdiye kadar 9 farklı program kapsamında toplam 235 projeye 1.066.140.324 TL’lik ödenek aktardığını söyledi

DAP İdaresi’nin, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını hedefleyen projelerden Tarım ve Hayvancılık Altyapısının Güçlendirilmesi, küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri ile bitkisel üretimin altyapısını geliştiren projelere öncelik verdiklerini belirten Prof. Dr. Demirdöğen, hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi ve hayvan içme suyu projeleri ile bölgedeki hayvan yetiştiriciliğine destek sağlandığını söyledi.

Eğitim ve Yayım Çalışmaları, Tarımsal eğitim ve yayım projeleriyle çiftçilerin bilgi ve becerileri artırıldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Demirdöğen, Kültür ve Turizm Alanındaki Çalışmalar, okuma kültürünün geliştirilmesi adına kültürel projelere destek sağlanırken, tarihi kent bölgelerinin canlandırılması için de önemli adımlar atıklarını ifade etti.

DAP Başkanı Demirdöğen, muhtelif kültür projeleri ve rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ile de bölgenin sosyal yaşamına katkıda bulunduklarını anlattı.

Bölgeye katkısı büyük

Prof. Dr. Demirdöğen şöyle devam etti: “Erzurum başta olmak üzere bölge illerinde uygulanan projeler, hem kırsal kalkınmayı hızlandırdı hem de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltti. DAP İdaresi’nin bu katkıları, bölgenin ekonomik potansiyelini artırırken, kültürel ve sosyal alanda da önemli gelişmeler sağladı. Bölge halkı, DAP’ın bu çalışmalarını takdirle karşılıyor ve projelerin daha da genişletilmesini bekliyor. DAP İdaresi ise yeni dönemde de bölgeye yönelik desteklerini sürdürmeyi planlıyor.”