Aydın’ın Didim ilçesinde 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 2025 Dans Sporları Festivali’nde bir araya gelen dansçılar, birincilik için hünerlerini sergiledi.

Dünya Dans Sporları Federasyonu ve Türkiye Dans Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 2025 Dans Sporları Festivali Didim’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 18 ülkeden profesyonel dansçıların katılımıyla gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Dans gösterilerinin yer aldığı festivalde, hünerlerini sergileyen dansçılar birincilik için yarıştı. Birçok dans gösterilerinin ardından dereceye giren dansçılar ödüllerine kavuştu. Etkinlik ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda "Didim’de 18 ülkenin katılımıyla muhteşem bir dans şölenine ev sahipliği yaptık. Dünya Dans Sporları Federasyonu ve Türkiye Dans Federasyonu’nun düzenlediği 2025 Dans Sporları Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleşti" ifadeleri yer aldı.