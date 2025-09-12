Danimarka’dan yola çıkarak 16 ülkede 430’dan fazla şubeye ulaşan Joe & The Juice, Türkiye’ye adım atıyor. İlk şubesini İstanbul’da açan marka, Türkiye’de 3 yıl içinde 25, uzun vadede ise 80 şubeye ulaşmayı planlıyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen sağlık ve insan odaklı yiyecek-içecek markalarından Joe & The Juice, Türkiye operasyonlarına başlıyor. 2002 yılında Danimarka’da kurulan marka, her siparişe özel taze hazırlanan sandviç, meyve suyu, shake ve kahvelerden oluşan konseptiyle kısa sürede küresel bir marka haline gelerek bugün 430’dan fazla lokasyonda hizmet veriyor.

"Türkiye bölgenin en dinamik pazarı"

"Yeni bir franchise ortaklığıyla Türkiye pazarına girdiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yapan Joe & The Juice CEO’su Thomas Noroxe, "Bölgenin en dinamik ve gelecek vaat eden pazarına attığımız bu adım, markamızın küresel yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz Türkiye" dedi.

Joe & The Juice’u Türkiye’ye getirmekten büyük heyecan duyduklarını ifade eden Food Quest CEO’su Karim Hajjali, "Enerji, sağlık ve yaşam tarzı odaklı markamızın Türk tüketicisiyle güçlü bir bağ kuracağına inanıyoruz. Taze hazırlanmış menüsü, İskandinav estetiği ve ‘%100 İnsan’ felsefesiyle markamızı, harika yiyecek ve içeceklerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Yerli ortağımız ve National Holding ile birlikte, böylesine ilham verici bir markanın yanında olmaktan gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

3 yılda 25 şube hedefliyor

Markanın Türkiye’deki ilk şubesi 12 Eylül’de İstanbul’da, seçkin markaları bir araya getiren EMAAR AVM’de kapılarını açtı. Joe & The Juice Türkiye Marka Müdürü Tuğcan Dağcı "Markamız bugüne kadar girdiği her pazarda sağlık, tazelik ve lezzet odaklı yaklaşımıyla ezber bozdu. Amacımız, bu eşsiz ruhu ve enerjiyi Türkiye’deki tüm misafirlerimize de hissettirmek" açıklamasını yaparak markanın büyüme hedeflerini paylaştı: "İlk yılımızda 8 şubeye, 3 yıl içinde ise 25 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. İlk mağazalarımızı İstanbul’da açtıktan sonra İzmir ve Ankara’nın yanı sıra Bodrum ve Çeşme gibi turizm bölgelerinde misafirlerimizle buluşacağız. Daha uzun vadede ise önümüzdeki 10 yılda Türkiye genelinde 80 şubeye ulaşmayı amaçlıyoruz."