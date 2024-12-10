Athletic Bilbao’nun defans oyuncusu Daniel Vivian, Fenerbahçe’nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Yarın kazanmak için oynayacağız. Yarına konsantreyiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, yarın saat 18.30’da Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Athletic takımında Daniel Vivian, Teknik Direktör Ernesto Valverde ile basın toplantısına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vivian, "Şu an için iyiyiz takım olarak kendimizi iyi hissediyoruz. Bu yolculuklar bize az zaman tanıyor. Yarın en iyi performansı göstereceğiz" diyerek konuştu.

"En-Nesyri ve Dzeko’ya alan bırakmamalıyız"

Fenerbahçe’nin deneyimli golcü oyuncuları ile ilgili gelen soruya Vivian, "En-Nesyri’yi tanıyorum. Ona karşı oynadım. Alan bırakmamamız gerekiyor. Çok güçlü oyuncu. Dzeko da var. İkisine de boş alan bırakmamak gerekiyor" yanıtını verdi.

"Herkes kendini çok iyi hissediyor"

İspanyol futbolcu yarınki mücadelenin anahtarıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Çok önemli oyuncularımız var. As takım veya rotasyon kadroda Herkes kendini çok iyi hissediyor. Rotasyon olsa bile herkes en iyi yapmasını gerekiyor. Ritmimiz var atak oynuyoruz. Anahtar bu şekilde olmalı. Oyuncular olarak bu sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor."

"Bizim için özel bir yıl oldu"

2024 yılının kendileri adına iyi geçtiğine değinen Daniel Vivian, "Çok iyi hissediyoruz özel bir yıl oldu. İyi çalışmalıyız ve bunun da tadını çıkarmamız gerekiyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım 2025 yılı da aynı şekilde olacaktır" dedi.

"Yarın kazanmak için oynayacağız"

Vivian, Jose Mourinho’nun kendilerini favori göstermesiyle ilgili, "Bizi güçlü olarak görmeleri motive ediyor. Fenerbahçe de çok güçlü takım. Yarın kazanmak için oynayacağız. Yarına konsantreyiz" şeklinde konuştu.

"Doğru yoldayız"

’UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatında ligi kaçıncı bitirirsiniz?’ diye gelen soruya Vivian, "Kaçıncı olduğumuzu bilmek zor. Önemli olan şu ana kadar topladığımız puanlar hedefimiz ilk 8’e girmek. Bunun için de az kaldı. Doğru yoldayız" yanıtını verdi.