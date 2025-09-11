Fethiye-Dalaman Yolu üzerinde Göcek Tüneli’nin Dalaman çıkışı yakınında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.50 sıralarında Fethiye - Muğla karayolu Eski Dalaman yol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 H 1678 plakalı otomobil ile 48 ALE 489 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada, 2 sürücü ve 1 yolcu hafif, 1 yolcu ise ağır yaralandı. 48 ALE 489 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Kurtar (67) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA