Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir adım olan IV. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, "Döngüsel Ekonomi ile Dönüşüm Zamanı" temasıyla 10 Nisan 2025 tarihinde Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik A.Ş. (DCube), Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Nordic Council of Ministers iş birliği ve AB Türkiye Delegasyonu katkılarıyla düzenlenecek etkinlik, kamu ve özel sektör profesyonellerini, Avrupa ülkelerinden uzmanları ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Etkinlikte, döngüsel ekonominin Türkiye’nin geleceğindeki kritik rolü ele alınacak. Yeşil dönüşüm sürecinin teorik ve pratik boyutları konuşulacak ve iş dünyasının sürdürülebilir, verimli ve döngüsel bir modele geçişi üzerine çözüm önerileri paylaşılacak.

Etkinlik, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas’ın katılımıyla gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde attığı önemli adımları döngüsel ekonomi perspektifinden gündeme taşıyacak.