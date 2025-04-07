Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının 8 Nisan Salı günü itibariyle geçici olarak durdurulacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının 8 Nisan 2025 Salı günü itibariyle geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlık, soğuk hava ve don vakalarının limon üretiminde yurt içi arz-talep dengesini bozduğunu belirtirken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucu alınan karar, gıda arz güvenliğini sağlamayı hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Adana, Mersin ve Hatay’daki don vakalarının etkili olduğu, bu nedenle ihracatta kısıtlamaya gidildiği ifade edildi.

Bu arada bakanlık, piyasa şartlarını yakından takip ederek ihtiyaç halinde ek tedbirler alacağını bildirirken, gıda arzının korunması ve halkın uygun fiyatlarla gıdaya erişimi için çalışmaların süreceği vurgulandı.