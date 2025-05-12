DAĞDER’de oy kullanma işlemi tamamlandı. 5 bin 652 oyun kullanıldığı seçimde bin 750 oy alan Derya Kaya Başak, yeni başkan seçildi.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gerçekleşen 21. Dönem Olağan Genel Kurulunda, 8 aday başkanlık koltuğu için yarıştı. 20 bine yakın üyesi bulunan DAĞDER’de 5 bin 652 oy kullanıldı. Oy kullanma işlemleri ardından yeni başkan bin 750 oy ile Derya Kaya Başak oldu.

22 sandıkta kullanılan oy dağılımı ise şu şekilde oldu;

Derya Kaya Başak bin 750 oy, Fazlı Seyis bin 74 oy, İsmail Demir 477 oy, Yaşar Türk 342 oy, Reşat Karış bin 169 oy, Ömer Faruk Demir 28 oy, İsmail Aydoğdu 527 oy ve Erdal Kadir ise 243 oy alabildi.