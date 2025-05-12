Bursa’nın Kestel ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne giren yavru kediyi fark eden araç sahibi, kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin uğraşları sonucu çıkmayan kedi, yine vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Olay, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki aracından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Bir türlü motordan çıkmayan kediyi çıkarmak için çevredeki vatandaşlar farklı yöntemler denedi. 2 saatlik çaba sonucu araç kriko yardımıyla kaldırılıp, motor muhafazası söküldü. Yavru kedi, olduğu yerden çıkarak uzaklaştı.