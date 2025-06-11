Aksaray’da kayıp olarak aranan ve dün ağır yaralı olarak dağda bulunan 26 yaşındaki gencin trafik kazası sonucu yaralandığı belirlendi.

Olay, dün Aksaray’ın merkeze bağlı Akhisar köyü dağlık arazisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde babası Murat Ergün (50) ile görüşerek eve geleceğini söyleyen Mustafa Ergün’den (26) gece boyunca haber alınamadı. Kurtuluş Mahallesi’nde oturan gencin babası oğlu evine gelmeyince polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Oğlunun telefonuna da ulaşamayan baba, dün sabah saatlerinde oğlunun arkadaşlarıyla birlikte arama yaparken dağlık arazide Mustafa Ergün’ü motosikletiyle birlikte ağır yaralı olarak buldu. Bilinci kapalı olan gencin yüzünde ve vücudunun birçok yerinde yara olduğunu gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu, böbrek yetmezliği bulunduğu için hayati fonksiyonlarında ağır hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay gecesi arkadaşlarından ayrılıp dağlık arazide kaza yapmış

Olayın ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme başlattı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin de olay yerinde detaylı incelemeler yaptığı olayda ekipler, Ergün’ün kaybolduğu gece arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığını belirledi. Alkol aldıktan sonra Ergün’den ayrılan arkadaşları evlerine giderken, Ergün’ün motosikletiyle dağlık araziye çıktığı tespit edildi. Alkollü olarak kullandığı motosikletiyle araziye çıkan Ergün’den ertesi güne kadar haber alınamazken, aynı gece arkadaşlarından birini aradığı ve kaza yaptığını söylediği ortaya çıktı. Ergün’ün aradığı arkadaşına ulaşan jandarma ekipleri, şahsın Ergün ile yaptığı konuşmanın hat kesilmesi nedeniyle yarıda kaldığı ve nerede nasıl kaza yaptığı hakkında bilgiye ulaşılamadığını tespit etti. İfadesi alınan gencin arkadaşı, "Hat kesilince görüşme yapamadık. Kaza yaptığını söyledi ama nerede nasıl olduğunu söyleyemedi. Telefon kapandı. Sonra tekrar tekrar aradık ama maalesef telefona ulaşamadık" dedi.

Hayati tehlikesi süren genç Konya’ya sevk edildi

Jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve incelemelerde şahsın alkollü olarak kullandığı motosikletle çıktığı dağlık araziden inerken motorun rampa aşağıya devrildiği belirlendi. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde ise şahsın yaralarının darp değil kaza sonucu oluştuğu tespit edilirken, ilk müdahaleleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan gencin böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hayati riskinin bulunduğu, bu nedenle de Konya’da bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olay yerinde bulunmayan motosikletle ilgili de inceleme yapan jandarma, şahsın alkollü olarak kaza yapması nedeniyle motosikleti olay yerinden alarak evlerine götürdüklerini ortaya çıkardı.