Memorial Kayseri Hastanesi Uzman Diyetisyeni Betül Merd, D vitamini eksikliğinin ruh halini de etkileyebileceğini söyleyerek, "Güneş olmayan dönemlerde beslenme ile desteklemek şart" dedi.

Kronik yorgunluk ve depresyonun da D vitamini eksikliği ile alakalı olabileceğini söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Uzman Diyetisyeni Betül Merd, "Son günlerde sıkça yağmurlu ve kapalı havalarla karşılaşıyoruz. Güneş ışığından faydalanamadığımız böyle dönemlerde vücudumuzun D vitamini de azalıyor. Oysa D vitamini hem bağışıklık sistemimizden kemik sağlığımıza kadar pek çok alanda hayati öneme sahip. D vitamini nedir, ne işe yarar dersek de vücudumuz güneş ışınları ile D vitamini sentezler. D vitamini de kalsiyum emilimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik ve diş sağlığını korur. Kas fonksiyonlarına katkıda bulunur. Kronik yorgunluk ve depresyonla da ilişkili olabilir. Eksiklik ve belirtilerinde ise sürekli yorgunluk, halsizlik, sık hastalanma, uyku bozuklukları, kas ve kemik ağrıları ile ruh hali değişimlerini gözlemleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Merd, hem kemik hem de ruh sağlığı için D vitamininin önemli olduğunu söyleyerek, "Hastalarımız hangi besinlerde bulunur diye sıklıkla soruyorlar. Yağlı balıklarda özellikle somon ve uskumruda, yumurtanın sarısında, karaciğerde özellikle güneşe maruz kalmış mantarda D vitamini çok yüksek derecede ve aynı şekilde D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve süt ürünlerinde de yine D vitamini bulunuyor. Güneş göremediğimizde neler yapmalıyız kısmında ise bu dönemlerde beslenme ile desteklemek şart. Güneşsiz dönemlerde D vitamini düzeyi düşebileceği için gerekirse hekim önerisi ile takviye alınmalıdır. D vitamini düzeyimizi ölçtürmek ve eksiklik varsa hekime danışmak önemli. İpuçları verecek olursak da; yüz ve kolları, bacakları 10-15 dakika güneş ışığına maruz bırakmak D vitamini için genellikle yeterlidir. Ancak bu süre cilt tipine, yaşa ve mevsime göre değişebiliyor. D vitamini sadece kemiklerimizi değil ruhumuzu da besler. Bu yüzden hem güneşi hem de sağlıklı besinleri ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.