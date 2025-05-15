Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Atakum’u başarıyla temsil eden Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu üyelerine, gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla plaket ve Atatürk heykeli takdim edildi.

Farklı mesleklerden 45 kadının oluşturduğu bando takımı, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ile Çakırlar Korusu’nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada kadınlar, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"Sesimizi dünyaya bagetlerimizle duyuracağız"

Bando üyeleri, "Her birimiz farklı hikâyeleri ve meslekleri olan cumhuriyet kadınları olarak sesimizi, kentimizin güzelliklerini bagetlerimizle tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Bu amaçla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Marka kent hedefiyle çalışıyoruz"

Törende konuşan Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Cumhuriyet Kadınları Bandosu, Atakum’un kültürel zenginliğini temsil eden bir simge haline geldi. Ulusal ve uluslararası etkinliklerde sergiledikleri performanslarla gurur kaynağımız oluyorlar. Atakum’un tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı her bir üyemize teşekkür ediyorum. Başkanımız Serhat Türkel öncülüğünde, sanat, kültür, spor ve eğitim gibi birçok alanda Atakum’un sesini daha güçlü duyurmaya devam edeceğiz. Atakum’u marka kent yapma hedefiyle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nda büyük ilgi

Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, son olarak Türkiye’nin önemli etkinliklerinden Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katıldı. Ekip, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen organizasyonda Adana ve Tarsus sokaklarında gerçekleştirdiği gösterilerle büyük beğeni topladı.