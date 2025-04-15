Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Dil Akademisi’nde Almanca A1, İngilizce A1-A2 ve İtalyanca A1-A2 seviyelerinde verilen dil eğitimlerinin ara sınavı düzenlendi.

Sınavda kursiyerler bugüne kadar eğitim aldıkları konulardan gelen soruları yanıtladı. Kursiyerler vize sınavından yüzde 40, eğitim kuru sonunda yapılacak final sınavından ise yüzde 60 başarı oranı baz alınarak sertifika almaya hak kazanacak.

Farklı yaş gruplarından büyük ilgi

Farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, hafta içi ve hafta sonu düzenlenen kurslarda eğitimler mayıs ayında tamamlanacak. Cumhuriyet Dil Akademisi çocuklara ve yetişkinlere yönelik yeni dil kursları projeleriyle Maltepeli vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Kurslara katılmak isteyen Maltepeli vatandaşlar belediyenin resmi internet adresinden ve Maltepe Belediyesi’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularla haberdar olarak kayıt yapabilecek.