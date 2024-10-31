29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yenişehir’de coşkuyla kutlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Gelecek yıllarda Milli bayramlarımızı daha büyük ve daha geniş alanlarda yaparak daha büyük coşkulara şahit olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetin 101’nci yıl dönümü Yenişehir’de 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlandı. 28 Ekim’de TOKİ Orhangazi Ortaokulu tarafından Sinanpaşa Külliyesi’nde açılan resim sergisiyle başlayan Cumhuriyet etkinlikleri, çelenk bırakma töreniyle devam etti. 29 Ekim sabahında Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Belediye Başkanı Ercan Özel, tebrikleri kabul ederken, Heykel Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde Yenişehirli öğrenciler, halk oyunları ve tiyatral gösteriler sunarak, şiir dinletisi gerçekleştirdiler. 29 Ekim coşkusu akşam saatlerinde bando ve Osmanlı Mehteri eşliğinde düzenlenen fener alayıyla son buldu.

‘DAHA BÜYÜK COŞKULARA ŞAHİT OLACAĞIZ’

Yenişehir’deki kutlamalara ilişkin açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir halkı etkinliklerin başladığı andan itibaren kutlamalara büyük ilgi gösterdi. Yenişehirliler bunu bekliyormuş. Burada çok güzel bir atmosfer oluştu. Gelecek yıllarda Milli bayramlarımızı daha büyük ve daha geniş alanlarda yaparak daha büyük coşkulara şahit olacağız” dedi.