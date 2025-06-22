İleitşim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarını kitaplaştırdı.ANKARA (İGFA) - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması" başlıklı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere çağrıları ile bugüne kadar gençlere yönelik yapılan çalışmaları içeren eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Türk gençlerinin her alanda güçlü şekilde var olmaları, dik durmaları, özgürce hedeflerine odaklanmaları için yasakçı anlayışın, baskıcı zihniyetin, tek tipçi uygulamaların kaldırıldığı vurgulanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı'ndan terörsüz Türkiye'ye, millî teknoloji hamlesinden gençlerin, Türkiye'nin geleceğindeki rolüne kadar birçok konuda önemli açıklamaları ve çağrıları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk gençliğine duyduğu güvenin de gözler önüne serildiği kitapta, dijital dönüşümden eğitim ve istihdama kadar geniş bir yelpazede gençlere yönelik tavsiyeleri de gelecek nesillere yol göstermek adına kayıt altına alındı. Türk gençleri için rehber niteliği taşıyan eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu gençlerle birlikte nasıl inşa etmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması" kitabına erişmek için tıklayabilirsiniz