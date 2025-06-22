Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış, tarım alanlarında zarara yol açarken, köyün giriş yolu da taş ve balçık yığınlarıyla kapandı.

Aniden bastıran sağanakla birlikte dolu, Değirmisaz köyünde hayatı olumsuz etkiledi. Köy girişine taşan sel suları, beraberinde sürüklediği taş ve toprakla yolu kapattı. Ulaşımda kısa süreli aksaklıkların yaşandığı köyde vatandaşlar, köye giriş ve çıkışta zorluk çekti.

Köy halkı, herhangi bir resmi yardım gelmeden kendi imkânlarıyla kapanan yolu açmak için seferber oldu. El birliğiyle yürütülen yaklaşık yarım saatlik yoğun çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Köylülerin örnek dayanışması, muhtemel daha büyük mağduriyetin önüne geçti.