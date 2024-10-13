AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu için taziye mesajı paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

"Kıymetli kızımız Betül Önderoğlu’nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Betül kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1845429283440705979