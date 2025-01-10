Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nın 8. olağan kongresinde yaptığı konuşmada Aydın’a yaptıkları yatırımlardan söz etti. AK Parti İktidara geldikten sonra geçen 22 yıllık süreçte Aydın’a 448 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "İzmir Aydın ve İstanbul-İzmir otoyollarıyla İzmir üzerinden tüm Ege ve Marmara bölgesine konforlu ve güvenli bir şekilde entegre ettik" dedi.

Konuşmasında salondakilere "Son 22 yılda sadece Aydın’a kazandırdığımız kamu yatırımlarının güncel değeri ne biliyor musunuz? diye soran Erdoğan "448 milyar lirayı buluyor. Adalette 5 milyar lira, eğitimde 23 milyar lira, gençlik ve sporda 3 milyar lira, sosyal yardımlarda 66 milyar lira, sağlıkta 7 buçuk milyar lira, çevre ve şehircilikte 36 milyar lira, ulaştırmada 71 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 124 milyar lira, sanayi ve teknolojide 2 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 99 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 9 milyar lira yatırım yaptık. İlimize toplam 50 adet spor tesisi inşa ederek Aydınlı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 4 tesisimizin yapımı, 4 tesisimizin ise proje ve ihale aşaması devam ediyor. Toplam 1499 yataklı 25 hastane dahil 65 sağlık tesisi kazandırdık. 950 yataklı Aydın Şehir Hastanemizi bu yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.

Ayrıca Çine Devlet Hastanesiyle Didim Devlet Hastanesi ek binasını yapımında sonlara gelindiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında "TOKİ eliyle toplam 4 bin 900 konut projesi başlattık. Bunlardan 2 bin 687 konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2 bin 213 konutun inşasına devam ediyoruz. Aydın’da 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların ikisini tamamlayıp hizmete aldık. Efeler Millet Bahçesi proje aşamasında, Bozdoğan Millet Bahçesinin ise yer seçimini yapacağız. Aydın’ın 114 km olan bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 482 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 445 km yükselttik. Aydın-Denizli otoyolunu inşa ederek Denizli üzerinden Akdeniz Bölgesi ve tüm İç Anadolu’ya konforlu ve güvenli ulaşımını tesis ettik. Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın bölünmüş yolunu gibi 10 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Aydın il sınırlarındaki mevcut 205 kilometrelik konveksiyonel hattın tamamını yeniledik ve bakımını yaptık. Selçuk-Ortaklar, Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli hızlı tren etüt ve proje işlerini bitirdik. Milli sinyalizasyon projesi kapsamında 177 km uzunluğundaki Ortaklar-Aydın-Denizli hattında çalışmalarda sona yaklaştık. İnşallah Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.