Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir genç, ağaçlık alanında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hacıosman Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda bir gencin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın isminin İsmet Kurt (27) olduğu belirlenirken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.