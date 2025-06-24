Aydın’ın Çine ve Efeler ilçesinde toplamda 28 kök kenevir ele geçirildi.

Çine ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Çine ilçesi Kuruköy Mahallesinde A.Ç isimli şüpheli şahsın bahçesinde yapılan aramada; 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Efeler ilçesinde A.G. isimli şüpheli şahsın bahçesinde yapılan aramada 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.