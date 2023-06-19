Spora, sporculara ve spor alanlarına yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, her yıl ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları için kayıtları almaya başladı.

Gençlerin ve çocukların, sporun farklı dallarında gelişim sağlayabilmeleri spor alt yapısına yatırım yapan Pursaklar Belediyesi, yaz tatili boyunca 7-14 yaşları arasındaki çocukların ücretsiz olarak spor yapabilmeleri için Yaz Spor Okulları için kayıtları almaya başladı.

‘‘Amacımız her alanda başarılı sporcular yetiştirmek’’

Yaz tatilinde çocukların vakitlerini daha kaliteli geçirebilmeleri için ücretsiz Yaz Spor Okulları eğitimi verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizde gençlerimizin ve çocuklarımızın futboldan basketbola, voleyboldan ragbiye, bokstan jimnastiğe, halterden hokeye, tekvandodan okçuluğa, tenisten yüzmeye gibi birçok alanda eğitim verirken sporun her dalında eğitim verirken, bir yandan da yeni spor alanları inşa ederek spor alt yapısına yatırım yapıyoruz. Yaz aylarında da okulları tatile giren çocuklarımızın enerjileri doğru yerlerde alabilmeleri için okul bahçelerinde profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde ücretsiz spor dersleri veriyoruz. Amacımız her alanda başarılı sporcular yetiştirmek. Ücretsiz vereceğimiz kurslarımıza 7-14 yaş aralığında tüm çocuklarımızı bekliyoruz’’ dedi.

Eğitmenler tarafından, Salı, Çarşamba; Saray İlkokulu, Altınova Ortaokulu, Gümüşoluk İlkokulu, Sirkeli İlkokulu, Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Perşembe ve Cuma günleri ise; Azmi Ertuğrul İlkokulu, Satı Öztürk İlkokulu, Ülker İlkokulu, Hakan Akbıyık İlkokulu, Ayyıldız ilkokulu ve Faik Hızıroğlu İlkokulu bahçelerinde çocuklara kurslar verilecek.

4 Temmuz’da başlaması planlanan eğitimler için kurslara katılacak olan çocuklar, 19-23 Haziran tarihleri arasında eğitimin verileceği okullarda, 09.00-17.00 saatleri arasında başvuruda bulunabilecek.