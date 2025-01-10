Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP’yi Suriye’de yaşaan gelişmelerle ilgili tavır üzerinden eleştirerek; “Fikri akrabalıkları olan Baas’ın düşmesini hazmedemediler. Eski Genel Başkanlarının, Esed sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni Başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz. Kendisine soruyorum Halep Kalesine asılan ay yıldızlı sancak CHP’ye niye dokunuyor" dedi.

AK Parti Denizli İl teşkilatı 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Hasan Güngör Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kongreye katılan binlerce partili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu.

Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine Denizlilileri selamlayarak konuşmasına başladı. Hayatını kaybeden Ahmet İyimaya’yı anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli için kaleme alınmış bir şiiri kalabalığa okudu. Erdoğan, Denizli’yi dünyada tanıtan sanatçılar Özay Gönlüm ve Hayri Dev’i de konuşmasında unutmadı.

Eski yönetime teşekkür eden ve yeni yönetime de başarılar dileyen Erdoğan, “Bu kongreden sonra AK Parti Denizli’de daha da güçlenecek, kardeşliğe daha da katkı sunacaktır. Denizli’de AK Parti’yi görkemli günlerine tekrar buluşturacağız. 31 Mart’taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. İstiklal harbimizde ve terörle mücadelede istiklalimiz için gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize Allah’tan niyaz ediyorum. 24 sene evvel yola revan olduk. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece dedik. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik diyerek yola revan olduk. Bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. Yola çıkarken istikametimizi millet belirledi, bu rotadan asla sapmadık. Milletimize hizmet etme tutkumuz eskimedi eksilmedi. Türkiye’ye 22 yılda cumhuriyet tarihinin başarılarını eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muazzam bir başarı ile karşılaşırsınız. Geçen hafta dış ticaret rakamları açılandı, 2024 yılını 262 milyar dolarlık rakam ile kapattık. Bu meblağ geldiğimizde 36 milyar dolardı. 262 milyar dolar yıllık bazda en yüksek tutar. Bu başarıda Denizli’mizin de payı bulunuyor. Denizli’nin ihracatı bir önceki yıla oranla 4,3 oranında arttı. Denizli’nin Birleşik Krallığa 2023’te ihracatı 634 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 90 milyon dolar artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gittiğimiz her ülkede Denizli’de yapılan ürünleri görüyor ve bununla iftihar duyuyoruz. Merkez Banka’mızın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık. Aralık ayında 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 130 milyon dolara çıktı. Bu gelirin 1 trilyon 330 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu başarıdan sevinmek için cumhur İttifakı’na oy vermeye gerek yok. Denizli’nin başarısı diğer 80 vilayetimizin de başarısıdır. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu slogan için söylemiyoruz, tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey Türkiye içindir, Türkiye için olan her şey Denizli içindir” diye konuştu.

“Muhalefet aşağı çekmeseydi Türkiye daha farklı konumda olurdu”

Ana muhalefet partisinin yapılan hizmetlere engel olmaya çalıştığını öne süren Cumhurbaşkanı Edoğan, “Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da asla yaşatmayacağız. Güçlenerek, ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etti. Yol yaptık karşı çıktılar, havalimanı yaptık çamur attılar. Tünel köprü yaptık mutlaka bir kulp taktılar. Millete hayrı dokunan işlerin ucundan tutmadılar. Türkiye’yi paçasından tutup aşağı çeken muhalefet olmasa ülkemiz daha farklı konumda olurdu. Hizmet edeceğimiz enerjiyi muhalefetin sabotajlarını savurmak için harcadık. Muhalefette isimler değişse de zihinler değişmiyor. Ne iş yapma niyetleri var ne de yaptıklarımıza tahammül ediyorlar. Bunlar iş yapmıyor, çünkü bunlar tembel. Konforumuz bozulmasın, ağzımızın tadı kaçmasın havasındalar. Şantiye tozu yutmak yerine çilingir sofrasında kadeh tokuşturmak daha çok hoşlarına gidiyor. On dönüm bostan, yan gel yat Osman sözü bunlarda vücut bulmuştur” şeklinde konuştu.

“Halep Kalesine asılan ay yıldızlı sancak CHP’ye niye dokunuyor”

Ana muhalefet dış politikada takındığı tavrı da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ülkenin iftiharlarına sevinemiyorlar. Askeri diplomatik kazanımlarımızdan dahi mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir. 13 yıl süren kanlı katliamlar sonrasında Esed devrildi, muhalifler Şam’ı tekrar fethetti. Aralarında bizim de desteklediğimiz unsurların bulunduğu muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden biz de memnuniyet duyduk. Suriye’nin özgürleştirmesi bizi de sevindirdi. Bundan daha doğal bir şey olamazdı. 911 kilometre sınırımızın olduğu Suriye’deki çatışmaları en fazla hisseden ülkelerden biriydik. Pek çok alanda ciddi bedeller ödedik. Bölücü örgütler bu istikrarsızlıktan beslendi. Bölücü örgüte binlerce Tır dolusu silah gönderdiler. Esed, Suriye’yi uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü. Aile olarak ürettikleri haplar, ölüm ve işkence merkezine çevrilen hapishaneler, evlatları önünde katledilen kadınları burada saymıyorum. Herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti ama balkıyorsunuz CHP’de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas’ın düşmesini hazmedemediler. Eski Genel Başkanlarının, Esed sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni Başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz. Kendisine soruyorum Halep Kalesine asılan ay yıldızlı sancak CHP’ye niye dokunuyor. Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor. Emevi Camisindeki dualara tepki göstermelerinin asıl sebebi nedir? Mazlum Suriye halkı ile alıp veremediğiniz nedir. Haktan hukuktan bahsederken niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz. Açıkça ırkçılık yaptığını hukuku çiğnediğini itiraf eden başkanınızla ilgili bile açıklamanız olacak mı Sayın Özel. Bunlar cevap veremeyecekleri sorulardır. Tek parti faşizminin kodlarından kendilerini kurtaramadılar”

“Dünya liderleri Türkiye’nin başarısını teyit ediyor”

“İşte böyle bir partiye rağmen Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık” diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“ABD Başkanı Trump dahil dünya liderleri Türkiye’nin başarısını teyit ediyor. Türkiye ayağına vurulan prangaları parçaladıkça gücünü en üst seviyede kullanıyor. Ülkemizdeki muhalefet ne yazık ki bunların hiçbirini görmüyor. Bunlar birer başlangıç, ,inşallah daha iyi yerlerde olacağız. Milli ülkümüz olan Türkiye Yüzyıl’ını mutlaka inşa edeceğiz”