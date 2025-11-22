Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zirvenin ana teması olan "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" çerçevesinde bir araya gelen liderler, Expo Centre Nasrec’te kurulan özel platformda aile fotoğrafı için buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çekimde diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte yer aldı.

Zirve alanında gerçekleştirilen törende liderler tek tek karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da salona girişinde yoğun ilgi gördü. Erdoğan, oturumların olduğu salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile bir süre sohbet etti. Ardından Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile samimi bir şekilde selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra aile fotoğrafı çekimi için diğer liderlerle birlikte platformdaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Japonya Başbakanı Takaichi Sanae yer aldı.