Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararını değerlendirerek, “Ocaklara ateş düştüğü günler geride kaldı” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararını, Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir kazanımı olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık ocaklara ateş düştüğü günler geride kalmıştır. Terör yüzünden yüreklerin yandığı haberlerle bir daha karşılaşmayacağız” dedi.

Sürecin dikkat, özen ve sorumlulukla yürütüleceğini vurgulayan Erdoğan, ilgili kurumların çalışmaları, siyasetin katkısı ve milletin desteğiyle bu meselenin tamamen geride kalacağını ümit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanın bekası için can veren şehitleri rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sundu ve güvenlik kuvvetlerine başarı diledi.

Sürecin en büyük kazananlarının şehit yakınları, gaziler, güvenlik güçleri, Diyarbakır anneleri ve Kürt vatandaşlar olduğunu ifade etti: “Terörün gölgesi kalktı. 86 milyon olarak ortak hayallerle geleceğe yürüyeceğiz.”

BAHÇELİ’DEN KABİNE’YE 102 GÜL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine Toplantısı’na Cumhuriyet’in 102’nci yılına atfen ay-yıldız motifli 102 kırmızı ve beyaz gül gönderdi.

Güllerle birlikte, “Demokrasinin güçlenmesi ve Terörsüz Türkiye’nin inşası yolunda gösterdiğiniz millî iradeye teşekkür eder, başarılar dilerim” notu iletildi. Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer aldı.