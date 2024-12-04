Adana’da merkez ilçe Seyhan Belediyesi’nin katkılarıyla ‘’Çukurova’da Bir Puduhepa’’ sergisi açıldı.

El Sanatları Eğitmeni Azize Atasoy Ekli’nin Kuratörlüğü’nde 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’ndeki ’’Çukurova’da Bir Puduhepa’’ adlı serginin açılışına CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Özdemir, Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Utku Arınç ile çok sayıda davetli katıldı. Serginin kuratörü Azize Atasoy Ekli, farklı disiplinlerde çok sayıda sanatçıyı Adana’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, sanatın kalbinin Adana’da attığını söyledi.

Ekli, karma sergide 40 sanatçının 100’ün üzerinde eserinin sergilendiğini, sergide sanatçıların Puduhepa yorumlarına geniş yer verdilerini ifade etti.

Hitit tarihinin öne çıkan figürlerinden Kraliçe Puduhepa, Anadolu’da devlet yönetimi seviyesinde görülmüş en güçlü kadınlarından biri. M.Ö. 13. yüzyılın başlarında, bir başka deyişle günümüzden yaklaşık 3300 yıl önce yaşamış olan Puduhepa, Kral III. Hattuşili’nin eşi. Kadeş Antlaşması’nı Puduhepa kendi mührüyle imzalamış. Tarihte kendine ait bir mührü olan ilk kadın.