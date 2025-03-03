Adana’nın Çukurova ilçesinde doğa ve canlı sağlığını korumak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde 2.1 ton atık ilaç toplanarak imha edilmesi için bertaraf tesisine gönderildi.

Çukurova Belediyesi ile Adana Eczacı Odası atık ilaçların çöpe ya da lavaboya dökülerek toprak ve suyun kirletilmesini önlemek amacıyla önemli bir projeye imza attı. Çukurova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri atık ilaçların kontrollü bir şekilde toplanabilmesi için ilçede faaliyet gösteren eczanelere 100 kilitli atık ilaç kutusu yerleştirdi. Çukurova’da yaşayan vatandaşların bu kutulara attığı son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan 2.1 ton atık ilaçlar toplandı. Atık ilaçlar yasal mevzuat gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalar tarafından imha edilmek üzere Ankara’ya gönderildi. İmha edilen atık ilaçların toprağı ve suyu kirletmesinin önüne geçilerek halk sağlığının korunması konusunda da belediye, eczacı odası ve vatandaş işbirliğinin güzel bir örneği sergilendi.

Projenin, halk sağlığının korunması konusunda çok değerli ve anlamlı olduğunu dile getiren Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Çukurova’da yaşayan tüm canlıların sağlığını korumak hepimizin görevi. Evlerimizde kullanmadığımız ya da miadı dolmuş ilaçları toplayıp imha ettirerek hem çevreyi, doğayı ve hemşehrilerimizin ve diğer canlıların sağlığını koruma konusunda önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Çukurova hemşehrilerimize duyarlılıklarından şükranlarımı sunuyorum" dedi.