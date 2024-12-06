Çukurova Belediyesi, kadınların hem ekonomik yaşama katılımını artırmaya hem de sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara bir yenisini ekledi. Çukurova Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde başlatılan çikolata ve pasta yapımı kursu kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kursla kadınlara hem sosyalleşme hem de becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın öncülüğünde başlatılan ve var olan kurslara ek olarak açılan Çikolata ve Pasta Yapma Kursu, bölge kadınlarının yoğun ilgisini çekti. Çukurova Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin gözetiminde uygulamalı olarak gerçekleştirilen kursa katılan kadınlar, hem lezzetli çikolatalar ve pastalar yapmayı öğreniyor hem de kaliteli zaman geçiriyor. Katılımcılar, kurs sayesinde el becerilerini geliştirmenin yanı sıra, gelecekte bu bilgilerini gelir kaynağına dönüştürebilme imkanına sahip olabileceğini belirtiyor. Kurslar tamamen ücretsiz olarak Çukurovalılara sunuluyor.

Hayata değer katan kurslar

Kursiyerler, hem eğlenip hem de yeni şeyler öğrendikleri kurslar için Başkan Emrah Kozay’a teşekkür ederken, Başkan Kozay, kadınların hem sosyal hem de ekonomik hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kozay, "Kadınların taleplerini dinleyerek projeler geliştiriyoruz. Bu kurslar, sadece bir eğitim değil; aynı zamanda kadınların birbirleriyle dayanışma içinde olabileceği ve sosyalleşebileceği, onların hayatlarına değer katan bir platform" dedi.