Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları"nın ikincisi Çukurkuyu Beldesi’nde yapıldı.

Programa Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, üniversite öğretim üyeleri, yöre halkı ve üreticiler katıldı.

Etkinlikte sebze yetiştiriciliği ve üretici sorunları ele alınırken, üreticilerle soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

Çiftçiler yaşadıkları problemleri dile getirirken akademisyenler ve kurum temsilcileri ise bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bölge tarımına katkı sunmak için her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirtti.

Rektör Uslu; "Çiftçimizin sorunlarını doğrudan duymak ve çözüm üretmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu buluşmalarda konuşulan probelmler raporlanacak ve bu raporlara göre çözümler üretilecek. Üniversite olarak kapımız şehrimizdeki üreticilerimize her zaman açık" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Buluşmaları programı, çiftçilerin sorunlarını doğrudan dile getirebildiği ve çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platform olarak bölge tarımının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.