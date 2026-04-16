Türkiye'de son günlerde okullarda yaşanan şiddet olayları kamuoyunda infial oluştururken, Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı ve Çocuk Tribünü Proje Lideri Hakan Coşkun'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Coşkun, yaşanan olayların bir sonuç olduğunu belirterek, asıl sorunun aile içinde başladığını vurguladı.

Yaşanan şiddet vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Coşkun, 15 yıldır akademik temellerle yürüttükleri 'Çocuk Tribünü' projesinin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

'Kendi ellerimizle dijital hapishaneler inşa ettik'

Ailelerin çocuklarını koruma amacıyla evde tuttuklarını ancak bu durumun farklı riskleri beraberinde getirdiğini belirten Coşkun, 'Anne ve babalar dikkat. Çocuklarımızı koruduğumuzu sanarak onların eline verdiğimiz kontrolsüz ekranlar, aslında onları içine hapsettiğimiz birer dijital hapishanedir. Çocuklarımız bu ortamlarda şiddet içerikli oyunlar ve zararlı içeriklerle baş başa kalıyor. Okullarda gördüğümüz şiddetin temelinde de bu durum yatıyor' dedi.

'Faturayı anne ve babalar ödüyor'

Şiddet olaylarına karışan çocukların ailelerinin de büyük bir yıkım yaşadığını dile getiren Coşkun, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Coşkun, 'Bu mesele statü değil, farkındalık meselesidir. Çocuğunuz dijital dünyada hata yaptığında, bunun bedelini gerçek hayatta siz de ödersiniz. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı ekranlardan uzaklaştırın' ifadelerini kullandı.

'Tek çıkış kapısı: Çocuk Tribünü'

Çözüm önerilerini de paylaşan Coşkun, sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızı ekran başından alıp sporun disiplinine, takım ruhuna ve sosyal ortamlara yönlendirmeliyiz. 'Çocuk Tribünü' projesi, şiddet sarmalından çıkış için somut ve akademik bir modeldir. Tüm Türkiye'yi bu projeye destek vermeye davet ediyoruz' şeklinde konuştu.

Coşkun, projenin uluslararası alanda da tanıtılacağını belirterek, çocukların sağlıklı gelişimi için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini sözlerine ekledi.