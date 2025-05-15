Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı dahilinde vatandaşlarla bir araya geleceğini duyurdu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde uygulanan halk buluşmalarının dördüncüsü, 15 Mayıs Perşembe günü saat 17.30’da Pir Baba Parkı’nda düzenlenecek. Programda, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hem belediye çalışmaları hakkında bilgi verecek hem de vatandaşlardan gelen soruları cevaplandıracak.

Başkan Aşgın, yaptığı açıklamada, "Katılımcı ve milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla şehri birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz ve güzel şehrimiz Çorum’u birlikte konuşacağımız buluşmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.