ÇORUM (İHA) Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı’nın birinci ve ikinci gününde toplu taşıma hizmetini ücretsiz sunacak.

Bayram süresince vatandaşların huzurlu bir şekilde bayram geçirebilmesi için birçok birimiyle görev başında olacak olan Çorum Belediyesi vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak, Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk otobüsleri bayramın birinci günü saat 09.00’da, ikinci ve üçüncü günlerde ise saat 08.00’de seferlerine başlayacak. Bayramın dördüncü gününden itibaren ise toplu taşıma seferleri normal düzenine dönecek. Kurban Bayramı’nın ilk iki günü ise Çorum Belediyesi halk otobüsleri ücretsiz hizmet verecek. Kurban Bayramı süresince sadece Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de görevde olacak. Belediye, bayram boyunca şehrin huzur ve düzeni için çalışmalarını sürdürecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada bayram süresince herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde vatandaşların 153 numaralı hat ya da çağrı merkezinden destek alabileceklerini belirterek, "Bayram boyunca tüm birimlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız. Huzurlu ve sağlıklı bir bayram için gereken tüm tedbirleri aldık. Kurban Bayramı’nın milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.