Çorum Belediyesi, kurak geçen kış mevsiminin ardından vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Çorum ve civar bölgelerde kış ayının kurak geçmesi sebebiyle kentte su sıkıntısının yaşanmaması adına Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, barajlardaki su seviyelerinin beklenenin altında kaldığını belirterek, özellikle yaz ayları öncesinde suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurguladı.Zahir, şehirdeki su tüketiminde belirgin bir artış yaşandığını belirterek, Nisan ayında günlük ortalama 54 bin metreküp olan su kullanımının, Mayıs ayında yüzde 9,25 artışla 59 bin metreküpe yükseldiğini kaydetti.

Kuraklığın devam etme ihtimaline karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Zahir, "Suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız" dedi.

7 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında barajlardaki kullanılabilir su miktarındaki değişimleri ise Hatay Barajı yüzde 42,75 azalış, Koçhisar Barajı 6,88 , Çomar Barajı yüzde 6,18, Yeni Hayat Barajı yüzde 0,61 azalmanın meydana geldiği söylendi. Özellikle Koçhisar Barajı’ndaki yüzde 4,37’lik doluluk oranına dikkat çeken Zahir, bu seviyenin ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Yaptığı açıklamada son dönemde artan su tüketimi ve azalan baraj rezervlerine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Zahir, "Ülkemizde mevsimsel yağışların azalması sonucunda ilimizde de su kaynakları yeterince beslenemedi. Kış mevsiminde, tüm ülkede olduğu gibi Çorum’da da beklenen düzeyde yağışlar olmadı. Yaşadığımız kuraklık, hayatımızın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızı da olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

Yapılabilecek tasarruflarla ilgili de bilgi veren Zahir, "Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım, duş sürelerini kısaltalım, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasiteyle çalıştıralım, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunu kullanmayalım. Her bir vatandaşımızdan günlük hayatında su tasarrufuna yönelik adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu.